Thunderbird Portable to przenośna edycja klienta poczty elektronicznej. Oprogramowanie dystrybuowane jest za darmo na zasadach open source.

Dzięi najnowszemu silnikowi Mozilla Gecko, program pracuje jeszcze szybciej, zapewniając jednocześnie wysoki poziom elastyczności (dzięki rozszerzeniom) oraz bezpieczeństwa.

Thunderbird otwiera wiadomości w osobnych kartach umożliwiając szybkie przełączanie między nimi. Wyniki wyszukiwania również prezentowane są w oddzielnej karcie. Funkcje oferowane przez program pozwolą wygodnie przefiltrować poszukiwane wiadomości lub zawęzić całe wyszukiwanie do wybranego okresu niezależnie od tego, kiedy i przez kogo wiadomość została wysłana. Konfiguracja nowego konta pocztowego ogranicza się do podania nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła - reszta zostanie ustawiona automatycznie. W przypadkach kiedy program nie będzie w stanie wykryć najlepszej konfiguracji można dodać ją do bazy konfiguracji gromadzonych przez społeczność.

Thunderbird znany jest z dalece idących możliwości personalizacji dzięki niezliczonym dodatkom, które zmienią zarówno wygląd jak i dodadzą nowe funkcje. Wszystko to odbywa się za pomocą wbudowanego menadżera dodatków.

Klient posiada uproszczoną książkę adresową, pozwalającą dodać nowy kontakt poprzez kliknięcie w gwiazdkę znajdującą się przy adresie e-mail. Thunderbird chroni przed phishingiem oraz posiada filtr antyspamowy który "uczy się" klasyfikować wiadomości na podstawie poczty przychodzącej