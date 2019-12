Klient pocztowy The Bat! Chroni dane przy użyciu wielu strumieni szyfrujących i nawiązuje połączenie za pośrednictwem bezpiecznych SSL / TLS. Interfejs programu jest bardzo przejrzysty, dzięki czemu nawet nowicjusz bardzo szybko go polubi i z łatwością będzie mógł z niego korzystać. Dla małych i wielkich firm, jest także idealnym rozwiązaniem w stosunku do innych programów pocztowych, ponieważ wyposażono go w możliwość obsługi wielu użytkowników i może pełnić rolę lokalnego serwera pocztowego.Pozostałe zalety programu to wbudowana wewnętrzna przeglądarka HTML, potężny system filtrowania, selektywne pobieranie wiadomości, bezpieczeństwo podczas otwierania plików z załączników, zarządzanie pocztą na serwerach POP3, IMAP4 czy możliwość korzystania z dodatkowych szablonów.The Bat! jest dostępny w wersji Home Edition i Professional Edition. Lista różnic pomiędzy tymi wersjami, znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.Program The Bat! od wersji 6.7.20 posiada wbudowany język polski. Jeżeli używacie starszych wersji aplikacji 6.7.7 itd. Wówczas zalecamy zainstalowane osobnego pakietu lokalizującego





