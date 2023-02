Stellar Converter for OST to potężne oprogramowanie do konwersji niedostępnych plików OST do plików PST programu Outlook. Narzędzie do konwersji OST z łatwością konwertuje wszystkie komponenty skrzynki pocztowej - załączniki do e-maili, kontakty, kalendarze - do pliku PST. Działa z Microsoft Outlook 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 i 2000.

Stellar Converter for OST to najlepsze narzędzie OST do PST Converter dostępne obecnie na rynku, ponieważ zawiera wiele funkcji, które sprawiają, że konwersja jest płynna, a jednocześnie odzyskuje wszystkie składniki poczty, w tym usunięte wiadomości e-mail.

To oprogramowanie zostało zaprojektowane pamiętając o tym. Łatwy w obsłudze interfejs ułatwia dostęp do wiadomości e-mail w przypadku awarii Microsoft Exchange, problemów z synchronizacją, przypadkowego usunięcia konta z serwera Microsoft Exchange Server po wprowadzeniu zmian w domenie i serwerze wymiany. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, Stellar Converter for OST może bezpośrednio konwertować wszystkie pliki OST do PST i eksportować je do Microsoft Outlook, a nawet nowego serwera.