Atomic Mail Sender jest profesjonalnym programem do tworzenia i wysyłania nieograniczonej liczby wiadomości do różnych odbiorców. Idealne narzędzie do marketingu e-mailowego, służy do projektowania i masowego wysyłania spersonalizowanych wiadomości. Program obsługuje listy mailingowe generowane w programie Excel, Access, DBF, Word, czy też z plików tekstowych ASCII (. Txt,. LST).

Aplikacja posiada swój własny wewnętrzny serwer SMTP i może dostarczać wiadomości e-mail bezpośrednio do odbiorców bez użycia skrzynki pocztowej. Program daje możliwość uruchomienia opcji śledzenia efektywności mailingu.