Asystent Mail jest to klient pocztowy przeznaczony do wykorzystania biznesowego lub domowego. Program pocztowy posiada możliwości takie jak: łatwe kontrolowanie wielu skrzynek e-mail, proste wyszukiwania wiadomości po wielu kryteriach, możliwość tworzenia szablonów odpowiedzi, obsługę tiket-ów, możliwość skanowania załączników bezpośrednio do wiadomości, tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Program nie ma ograniczeń co co do ilości tworzonych kont. Program posiada funkcję tworzenia szablonów wiadomości, funkcja ta jest chętnie wykorzystywana przez konsultantów lub specjalistów do odpowiedzi technicznych lub do odpowiedzi na często zadawane pytania. Dzięki tej funkcjonalności konsultanci oszczędzają czas oraz unikają błędów przy odpowiedziach pisanych ręcznie przez co zwiększają wydajność pracy. Dodatkową cechą, która wyróżnia Asystenta Skrzynka Pocztowa jest możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły np. CRM czy Sprzedaż.