Arclab MailList Controller to produkt zaprojektowany do masowego rozsyłania wiadomości e-mail. Znajdzie swoje zastosowanie wśród reklamodawców, czy osób, które prowadza swój newsletter, który musi dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców.

Aplikacja została stworzona w taki sposób, aby możliwe było rozesłanie wszystkich wiadomości i materiałów podczas pojedynczej sesji za pomocą jednego kliknięcia. Konfigurując program możemy skorzystać z posiadanego przez siebie konta pocztowego bądź użyć firmowego serwera poczty.

Tworzenie wiadomości odbywa się za pomocą czytelnego edytora WYSIWYG wraz z możliwością manualnego kodowania w HTML. Istnieje możliwość dodawania załączników jak obrazki czy linki z serwera pocztowego. Początkujący mogą wesprzeć się zestawem szablonów newsletterów, które zostały stworzone w oparciu o tabele i HTML. Obsługiwane jest ponadto kodowanie UTF-8 i znaki praktycznie każdego języka świata.

Arclab MailList Controller posiada bardzo wygodny system zarządzania kontaktami i grupami. Istnieje możliwość importu danych z Microsoft Access, Excel czy plików TXT, CSV. Nie zabrakło również wygodnego systemu filtrowania a nawet modułu śledzącego statystyki kliknięć poszczególnych subskrybentów.

Możliwości Arclab MailList Controller dostępne są również zdalnie pod warunkiem, że dysponujemy danymi uwierzytelniającymi. Pozwala to na wygodne zarządzanie wiadomościami. Program działa w zasobniku systemowym, jednak nie zużywa znacznych zasobów sprzętowych. W razie kłopotów z obsługą Arclab MailList Controller można skorzystać z instrukcji znajdujących się na stronie producenta.