Affixa to przydatne narzędzie wspomagające wysyłanie plików przez pocztę elektroniczną. Aplikacja obsługuje Gmail, Yahoo, Outlook Web App, Zimbra oraz Office 365. Z pomocą tego programu możemy w prosty sposób przesłać dowolne dane z poziomu samych aplikacji (Word, Excel) lub bezpośrednio z głównego panelu Affixa.



Obsługa programu jest banalnie prosta i co najważniejsze nie sprawi kłopotów użytkownikom nie znającym języka obcego. Po zainstalowaniu programu należy dodać własne konto pocztowe i następnie możemy w prosty sposób przesyłać pliki, uprzednio wrzucając je bezpośrednio do programu.



Affixa wspomaga wysyłanie dokumentów pisanych w programach biurowych, arkuszach kalkulacyjnych lub edytorach tekstu. Dotyczy to również przesyłanie dokumentów PDF, które można bezpośrednio przesłać z poziomu programu Adobe Acrobat. Affixa dostępny jest w wersji bezpłatnej, ale pozwala na zakładanie jednego konta pocztowego. Jeżeli zamierzamy dodać więcej jedno konto, musimy dokonać zakupu licencji na stronie producenta.