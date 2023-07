uDownloader to darmowa aplikacja do pobierania z internetu różnych strumieni audio lub wideo. Za jej pomocą możemy w prosty i szybki sposób przechwytywać strumienie umieszczone na dowolnej stronie internetowej i następnie przekonwertować do wybranego przez nas formatu.

Program uDownloader rozpoznaje i przechwytuje niemal wszystkie najpopularniejsze formaty audio/wideo – w tym między innymi format FLV, SWF, MP4, AVI, MPG, MOV, MP3, MPEG-4 i wiele innych. uDownloader posiada wbudowaną przeglądarkę internetową do wyszukiwania i pobierania strumieni multimedialnych z różnych witryn internetowych.

Korzystając z uDownloadera możemy pobierać materiały wideo dostępne na YouTube, Pandora, Soundcloud, Myspace, DailyMotion i wielu innych serwisach. Umożliwia pobieranie danych bez żadnych ograniczeń, a także oferuje maksymalną szybkość pobierania strumieni audio/wideo. Program gwarantuje pobieranie i konwertowanie filmów w najwyższej jakości obrazu.