YoutubeGet to przydatna aplikacja do pobierania i konwertowania plików wideo z najpopularniejszego serwisu YouTube. Po instalacji programu, wystarczy skopiować z poziomu przeglądarki adres URL do schowka systemowego, a po chwili automatycznie pojawi się możliwość pobrania filmu bezpośrednio z programu YoutubeGet.



Warto dodać, że w momencie kopiowania adresu URL, otrzymujemy możliwość ustawienia parametrów, czyli kodek audio, wideo, rozdzielczość, audio i wideo bitrate oraz odpowiedni kanał dźwiękowy. W programie nie zabrało wbudowanej przeglądarki YouTube, za pomocą której możemy wyszukiwać dowolne materiały wideo.



Oprócz tego YoutubeGet posiada też przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika oraz wbudowany moduł konwertujący pobrane filmy do innego formatu. Do programu możemy dodawać dowolną ilość adresów URL. Bez problemów radzi sobie z pobieraniem większej ilości filmów z serwisu YouTube. Wyświetla też na głównym ekranie nazwę pobranego filmu, kodek, adres URL oraz status.