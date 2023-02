to oprogramowanie przy użyciu którego możemy pobierać i konwertować filmy z ponad 10 000 stron internetowych.

Program pozwala pobrać jeden film albo nawet całą listę odtwarzania (jeśli strona obsługuje), przekonwertować materiał a następnie wyedytować go w edytorze. YT Saver obsługuje rozdzielczości wideo w zakresie 480p, 360p, 720p, 1080p HD, 2K, 4K i 8K, a także umożliwia pobieranie filmów w formatach MP4, MOV, 3GP, AAC, WAV i ponad 20 innych formatów wyjściowych.

YT Saver Video Converter konwertuje wideo do MP4, 3GP, MOV, WMV, AAC, WAV, OGG, AIFF, HEVC MP4, HEVC MKV i innych formatów odpowiednich dla iPhone'a, iPada czy innych urządzeń z Androidem.

Program pozwala przycinać, przycinać i przycinać filmy do MP4, MOV, AAC i innych formatów za pomocą wbudowanego narzędzia do edycji materiałów wideo. YT Saver może wyodrębnić również dźwięk z wideo i zapisać go w dowolnej jakości - 64 kb/s, 128 kb/s, 256 kb/s, 320 kb/s, obsługuje także kopie zapasowe dźwięku z najpopularniejszych serwisów streamingowych.

Wspiera ponad 10 000 witryn, takich jak Facebook, Instagram, Dailymotion, TikTok, a także witryny dla dorosłych itp.

Program domyślnie uruchamia się w ograniczonej, darmowej wersji. Pozwala ona pobrać tylko 3 materiały wideo, jedną listę odtwarzania oraz posiada ograniczone wsparcie dla formatów wyjściowych.