YTD Video Downloader to bezpłatne narzędzie umożliwiające pobieranie filmów z najpopularniejszych serwisów internetowych typu YouTube, Facebook, Ustream.tv, Vimeo, RedTube i Myspace Video. Oprócz tego aplikacja pozwala na konwertowanie pobranych klipów wideo do odpowiednich formatów.



Aplikacja jest banalnie prosta i co najważniejsze wygodna w obsłudze. Żeby pobrać dowolny film z Internetu, należy skopiować jego adres URL do schowka z poziomu przeglądarki, a po chwili pojawi się automatycznie w odpowiednim polu w programie. Następnie wystarczy nacisnąć przycisk pobierz, który ściągnie plik wideo na dysk twardy.



Użytkownik może ustawić jakość pobieranego filmu poprzez wybranie dowolnego formatu - HQ 360p, HQ 480p, HD 720p lub FullHD 1080p. Program YTD Video Downloader domyślnie zapisuje wszystkie pobrane klipy wideo do formatu FLV. W tym wypadku warto przekonwertować plik wideo do innego formatu, obsługiwanego przez aplikację (MP4, MOV, MP3, AVI, 3GP, WMV).



W programie znajdziemy też wbudowany odtwarzacz multimedialny, a także zaawansowane narzędzie umożliwiające wycinanie z filmów różne fragmenty (segmenty). Nie zabrakło w nim również funkcji do zmiany głośności dźwięku przy konwertowaniu.