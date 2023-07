Wondershare AllMyTube downloader to niewielka aplikacja stworzona do ściągania plików z popularnego serwisu YouTube oraz bezpośredniego konwertowania ich do formatów obsługiwanych przez: iPod, iPhone, PSP, Apple TV, Zune, Pocket PC itp. jak np. MOV, WMV, MKV, MPEG, FLV, AVI, DV, MP3, AIFF, FLAC, WAV, WMA, OGG i wielu innych.

Program pozwala na edycję parametrów audio włączając częstotliwość próbkowania, kanał, bitrate czy kodek. W przypadku edycji ustawień wideo, można poddać modyfikacji wartości rozdzielczości, liczby klatek na sekundę, bitrate.

Podczas gdy pobieranie nie zostanie zakończone, istnieje możliwość jego ponownego wznowienia podczas następnego uruchomienia aplikacji. Warto dodać, że dysponując niezbyt szybkim łączem, możemy skorzystać z możliwości ustawiania limitów ilości plików pobieranych jednocześnie.