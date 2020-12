WinX YouTube Downloader to bezpłatne narzędzie do pobierania materiałów wideo z serwisu YouTube. Program pobiera filmy oraz konwertuje je do wybranego przez użytkownika formatu. Posiada wbudowany odtwarzacz multimedialny do podglądu klipu wideo, przed jego pobraniem lub w trakcie ściągania na dysk twardy.

WinX YouTube Downloader wyróżnia się na tle konkurencyjnych programów, możliwością przeprowadzenia analizy wybranego filmu z YouTube (który zamierzamy pobrać) i następnie wyboru odpowiedniego profilu z różnymi parametrami filmu (jakość obrazu, kodowanie, format zapisu, rozdzielczość oraz rozmiar pliku).

WinX YouTube Downloader oferuje również:

- błyskawiczne pobieranie strumieni wideo z serwisu YouTube,

- kompatybilność z niemal wszystkimi filmami zamieszczonymi w serwisie YouTube, a także ze wszystkimi przeglądarkami internetowymi,

- korzystanie z technologii Multicast Technology, która zmniejsza wykorzystanie przepustowości sieci,

- obsługuje filmy SD i HD,

- wspiera formaty AVI, WMV, MOV oraz inne formaty obsługiwane przez urządzenia mobilne.