Vividl - Video Downloader

Aplikacja do pobierania filmów z różnych witryn internetowych, w tym między innymi z YouTube, DailyMotion czy Vimeo. Vividl korzysta z popularnego programy youtube-dl do wyodrębniania filmów z kilkuset witryn internetowych.

Wystarczy skopiować adres URL z materiałem wideo i następnie wkleić go do ekranu programu. Aplikacja automatycznie wykryje żródło i za zgodą użytkownika rozpocznie proces konwertowania i pobierania na dysk twardy komputera. Vividl pozwala również na wyodrębnianie plików audio w formacie MP3 czy M4A. Natomiast filmy konwertuje do formatu WEbM, AVI lub MP4.

Uwaga:

Do prawidłowego działania programu, wymagane jest zainstalowanie biblioteki .NET Framework oraz Visual C++ 2010 lub nowszych.