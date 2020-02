Usnip to niewielkich rozmiarów narzędzie do pobierania materiałów wideo z różnorakich serwisów jak YouTube, Facebook czy Dailymotion. Istnieje również możliwość zapisu samej ścieżki audio. Obsługa programu sprowadza się do wklejenia linku do filmu lub skopiowania go, a Usnip sam go pobierze ze schowka systemowego.

Wśród dostępnych opcji znajdziemy regulację jakości, co może być korzystnym rozwiązaniem dla osób dysponujących słabym połączeniem z siecią. Plik docelowy zapiszemy w formacie MP3, ACC lub WAV.