Internet Download Manager (IDM) jest narzędziem do zwiększania prędkości pobierania plików nawet do 5 razy, pliki mogą być pauzowane, wznawiane i dodawane do harmonogramu pobrań. W przypadku problemów z siecią i nieoczekiwanym problemem z zasilaniem, IDM jest w stanie ponowić pobieranie pliku. Prosty graficznie interfejs użytkownika sprawia, iż program jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze. Dzięki segmentacji plików możliwe jest bezpieczne pobieranie wieloczęściowe tak aby przyspieszyć sam proces pobierania.



Internet Download Manager obsługuje serwery proxy, FTP i HTTP. IDM bezproblemowo integruje się z Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2 i wszystkie inne przeglądarki, które obsługują proces pobierania plików. Można także przeciągnąć i upuścić pliki do programu oraz skorzystać wiersza polecania do wprowadzenia adresu. Ciekawą funkcją jest możliwość ustawienia programu tak, aby wyłączył komputer po zakończeniu pobierania. Ponadto aplikacja oferuje funkcję Grabber. Działa ona w następujący sposób: użytkownik podaje adres URL witryny a następnie określa jakiego typu pliki mają być pobieranie. Dodatkowo można ustalić poziom linków.



Dodatkowe funkcję w programie to: wsparcie wielu języków, podgląd plików zip, obsługa protokołu HTTPS oraz wzmocnienie ochrony antywirusowej po zakończeniu pobierania.



Odnowiony silnik pobierania, obsługę protokołu MMS oraz pełną integrację z Windows 10. Odświeżono moduł FLV grabber, który służy do zapisywani filmów z YouTube, Google Video, MySpace TV, itd. Rozszerzono wsparcie dla serwisu RapidShare oraz usprawniono funkcję automatycznego odnawiania starych linków do pobrania. Ponadto wprowadzono lepszą integrację z wieloma programami: Panda Antivirus, AOL Desktop, LavaSoft Firewall, Kaspersky Antivirus, ZoneAlarm, AVG i Avast Internet Security. Menadżer pobierania gotowy jest na obsługę najnowszej przeglądarki Firefox.







Program otrzymał wyróżnienie "Wybór Redakcji". Rekomendacja stanowi gwarancję oprogramowania wysokiej jakości, która została doceniona przez ekspertów.