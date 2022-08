Internet Download Accelerator to funkcjonalny program do pobierania plików. Jak sama nazwa wskazuje aplikacja pozwala na zwiększenie prędkości transferu przy pobieraniu. Przyśpieszanie możliwe jest dzięki temu, że pobierany plik dzielony jest na kilka części (wszystkie pobierane są jednocześnie). W ten sposób można maksymalnie wykorzystać przepustowość łącza internetowego.



Program posiada polski interfejs. Pobieranie można zatrzymywać i wznawiać. Przy każdym z plików wyświetlają się szczegółowe informacje: nazwa pliku, stan pobierania, rozmiar, szybkość, pozostały czas. Aplikacja jest synchronizowana z serwisem IDATop, dzięki temu można przeglądać najczęściej pobierane pliki podzielone według kategorii.



Co ważne do każdego pobieranego pliku można wyszukać alternatywne źródła. Możliwe jest także przenoszenie pliku, kopiowanie, kopiowanie adresu URL, itd.



Uwaga!

Program w wersji podstawowej dostępny jest za darmo, ale przeznaczony jest wyłącznie do użytku niekomercyjnego.