Gihosoft TubeGet to narzędzie do pobierania klipów z serwisu YouTube i zapisywania ich w oryginalnym formacie. Istnieje również możliwość wyodrębniania ścieżki audio i zapisu do MP3. Po skopiowaniu adresu do interesującego nas filmu wystarczy określić docelową jakość pliku, rozdzielczość, kodowanie, bit rate oraz rozmiar pliku.

Warto dodać, że oprogramowanie pozwala na pobieranie wielu filmików jednocześnie przy zachowaniu wcześniej określonych parametrów jakościowych. Gihosoft TubeGet posiada także przycisk play, po naciśnięciu którego uruchamiany jest domyślny zainstalowany odtwarzacz multimediów.