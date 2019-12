Freemake Video Downloader to darmowe narzędzie pozwalające pobierać klipy z ponad 50 serwisów. Wystarczy wkleić link i dodać nowe zadanie do kolejki. Funkcjonalność programu nie ogranicza się jedynie do pobierania filmów.

Wśród obsługiwanych serwisów znajdują się m.in. YouTube, Facebook, MTV, MTV Music, Google Video, Dailymotion, Megavideo, Metacafe, Vimeo, Veoh, Break, Stupidvideos, Photobucket, Nicovideo.jp oraz MyVideo.de. Klip może być zapisany do FLV, MP4 i 3GP lub przekonwertowany do AVI. Dodatkowo nie zabrakło funkcji wyciągnięcia samego dźwięku i jego zapisu do MP3. Co ważne użytkownik może wybrać w jakiej jakości będzie pobrany film (o ile jest kilka dostępnych).