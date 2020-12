Bezpłatne i zarazem wygodne w obsłudze narzędzie służące do pobierania filmów z serwisów internetowych, a następnie konwertowania ich do wybranego przez nas formatu multimedialnego.

Auslogics Video Grabber pozwoli nam pobrać dowolny materiał wideo z takich portalów jak YouTube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Facebook czy Bing. Każdy pobrany materiał możemy przekonwertować do formatu kompatybilnego z różnymi urządzeniami - iPhone, iPad, iPod czy nawet Android. Istnieje możliwość zaplanowania kolejności pobierania i konwertowania materiałów.

Program jest banalnie prosty w obsłudze wystarczy skopiować adres URL filmu z serwisu internetowego a następnie wkleić do programu. Auslogics Video Grabber automatycznie go wykryje i pozwoli na zapisanie na dysku w odpowiednim formacie. Zapiszemy film w jakości HD, Full HD, Ultra HD 4K lub nawet do 8K.

Uwaga:

Wersja darmowa posiada liczne ograniczenia, o których dowiemy się po uruchomieniu programu.