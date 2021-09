All Free YouTube to MP3 Converter to w pełni darmowe narzędzie pozwalające na zgranie dźwięku z nagrań opublikowanych na popularnym serwisie youtube.com. Program pozwala na zapisanie pliku audio do formatu takiego jak: *.MP3, *.WMA, czy *.WAV. Aplikacja posiada przejrzysty, czytelny interfejs, dzięki któremu z obsługą programu nie powinni mieć problemu, nawet mniej zaawansowani użytkownicy.