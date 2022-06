4Media Download YouTube Video to proste w obsłudze narzędzie służące do pobierania strumieni wideo z najpopularniejszego serwisu internetowego YouTube. Przy użyciu tego programu, możemy przeglądać i wyszukiwać dowolne filmy znajdujące się w tym portalu, a następnie pobierać je na twardy dysk komputera.



Program posiada prosty i czytelny interfejs, w którym znajdziemy wbudowaną przeglądarkę umożliwiającą przeglądanie strony internetowej YouTube. Aplikacja pozwala na szybkie pobieranie dowolnego filmu lub ściągania kilku strumieni wideo w jednym czasie (w partiach). Program bez problemów obsługuje wszystkie jakości filmów, w tym między innymi HD (360p, 480p, 720p). Wszystkie pobierane filmy są zapisywanie w formacie FLV. Warto dodać, że program obsługuje procesory wielordzeniowe, dzięki temu nie spowalnia pracy komputera podczas pobierania dużej ilości filmów w jednakowym czasie.



Użytkownicy mogą pobierać filmy na trzy różne sposoby. Korzystając z metody przeciągnij i upuść – wystarczy przeciągnąć odpowiedni adres URL, z którego zamierzamy pobrać film i następnie rozpocząć proces pobierania. Kolejnym sposobem na ściąganie filmów jest kopiowanie adresów URL podczas korzystania z zewnętrznych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Google Chrome czy Firefox). Wystarczy skopiować i następnie wkleić go do programu. W tym czasie użytkownik może zmienić nazwę filmu i ustawić odpowiednią jakość obrazu, a także wybrać katalog docelowy, w którym zostanie zapisany.



W programie istnieje też możliwość konwertowania filmów do formatu mp3