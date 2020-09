Trend Micro Internet Security

Rozwiązanie Trend Micro Titanium Internet Security zapewnia zaawansowaną ochronę dla całej rodziny, dzięki czemu można bez obaw łączyć się z Internetem. Ta sama technologia dzięki której Trend Micro używa do ochrony niektórych z największych firm na świecie, teraz jest dostępna dla użytkowników domowych.



Program Titanium Internet Security chroni przed wirusami, robakami i końmi trojańskimi oraz związanymi z nimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Automatyczne aktualizacje pozwalają ustrzec się przed najnowszymi zagrożeniami oraz zabezpieczają dane osobowe i prywatność przed aktywnością programów szpiegujących, rootkitów i innego złośliwego oprogramowania. Poprawia ogólną skuteczność wykrywania złośliwego oprogramowania i oczyszczania z niego komputera. Ta funkcja jest szczególnie skuteczna przy eliminacji złośliwego oprogramowania, które udaje oprogramowanie antywirusowe.



Moduł programu Titanium monitorujący zachowanie obserwuje procesy uruchomione w systemie operacyjnym pod kątem nieautoryzowanych i potencjalnie szkodliwych zmian. Aktywnie zatrzymuje złośliwe oprogramowanie, zanim dojdzie do infekcji.



Znajduje i blokuje niebezpieczne łącza w wiadomościach e-mail, wiadomościach z komunikatorów internetowych lub plikach pobieranych ze stron internetowych, chroniąc przed atakami typu phishing, które polegają na próbie wykradzenia numerów kart kredytowych lub kont bankowych. Ciągły proces aktualizacji pozwala identyfikować najnowsze niebezpieczne witryny.



Wyszukuje i blokuje irytujące i niebezpieczne wiadomości-śmieci oraz spam obrazkowy. Wykrywanie spamu w czasie rzeczywistym zapewnia natychmiastową ochronę w przypadku wystąpienia epidemii. Program Titanium Internet Security pozwala zoptymalizować działanie zapory systemu Windows. Narzędzie Firewall Booster skanuje ruch w sieci oraz chroni przed atakami i wirusami sieciowymi.



Narzędzie System Tuner zwiększa wydajność komputera przez czyszczenie plików tymczasowych i rejestru oraz programów uruchamianych przy starcie systemu. Pozwala to na odzyskanie miejsca na dysku twardym i szybsze uruchamianie systemu Windows. Narzędzie System Tuner pozwala również wyczyścić historię przeglądarki i usunąć pliki cookie, zwiększając wydajność przeglądania stron internetowych.