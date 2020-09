Kaspersky Small Office Security to rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Kaspersky stworzone z myślą o małych firmach.



Oferowana przez Kaspersky Small Office Security zautomatyzowana ochrona w czasie rzeczywistym zapewnia małym firmom ciągłe bezpieczeństwo, odpierając najnowsze wirusy, trojany, robaki, boty, programy spyware, keyloggery oraz rootkity. Dzięki Kaspersky Small Office Security właściciele firm mogą z jednego komputera zarządzać ustawieniami i ochroną dla wszystkich komputerów i serwerów w swojej sieci. Mogą uruchamiać zadania skanowania, aktualizacji i kopii zapasowej oraz zdalnie wymuszać polityki korzystania z Internetu na każdym komputerze w sieci, jak gdyby mieli ten komputer przed sobą.



Kaspersky Small Office Security oferuje zarządzanie dostępem do Sieci, aplikacji, gier, stron internetowych, portali społecznościowych oraz pobieraniem plików. Menedżer haseł wbudowany w produkt generuje unikatowe mocne hasła, które mogą być przechowywane przez każdego pracownika w osobnej, zaszyfrowanej bazie. Ponadto, narzędzie to automatycznie uzupełnia loginy do stron internetowych, zwiększając ochronę dostępu do systemu jak również wydajność.