to bezpłatna aplikacja zapewniająca elastyczną ochronę przed zagrożeniami z Internetu dla wszystkich urządzeń domowych. Aplikacja w odróżnieniu od pozostałych produktów z rodziny Kaspersky, oferuje możliwość wykrywania i usuwania malware korzystając z chmury (Cloud).

Oprogramowanie przeprowadza analizę wszystkich wykonywanych czynności na komputerze i tym samym skutecznie kontroluje poczynania mlodych użytkowników w tym np dzieci. W momencie instalacji podejrzanej aplikacji lub szkodliwej treście, Kaspersky Security Cloud automatycznie wyświetli specjalny monit. Oprócz tego, pokazuje równieżnowe urządzenia podłączone do sieci Wi-Fi, a także posiada wbudowany moduł antywirusowy do zwalczania licznych wirusów, trojanów i innych zagrożeń z internetu.

Uwaga:

W wersji darmowej nie uzyskamy dostępu do dodatkowych funkcji takich jak ochrona prywatności użytkownika czy menadżer do zarządzania hasłami.

Na liście rozwijanej znajdują się wersje próbne Personal i Family, które oferują dostęp do niemal wszysktich funkcji ale możemy z nich korzystać tylko przez 30 dni.