K7 Total Security

to kompleksowy pakiet zabezpieczający system operacyjny Windows. Zapewnia pełną ochronę komputera podczas korzystania z sieci lokalnej lub Internetu. Oprócz tego chroni inne elementy w systemie, czyli pocztę elektroniczną, i zewnętrzne nośniki USB.

Oprogramowanie te charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością. Oprócz standardowych narzędzi, oferuje możliwość zabezpieczenie prywatnych danych osobowych i kontroli przesyłanych informacji w sieci. Posiada wbudowany skaner, który działa w czasie rzeczywistym i chroni system przed atakami groźnych wirusów. Warto dodać, że potrafi również wykryć luki w zabezpieczeniach.



K7 TotalSecurity wyposażony został również w filtr antyspamowy, który chroni i zabezpiecza pocztę elektroniczną oraz usuwa wszelkie niechciane wiadomości. Filtr skanuje załączniki i w momencie wykrycia wirusa, przenosi je do kwarantanny lub całkowicie usuwa. Kolejnym istotnym elementem pakietu jest zapora sieciowa, która filtruje dane przesyłane i wysyłane z naszego komputera. Chroni system i dane użytkownika przed niechcianymi połączeniami i co najważniejsze, zabezpiecza komputer przed atakiem hakerów.



Posiada zaawansowany skaner do wyszukiwania malware w plikach PDF i innych obiektach utworzonych we Flashu. Umożliwia też utworzenie samouruchamiającej się płyty Bootable Rescue CD do naprawy systemu po zainfekowaniu go niebezpiecznym wirusem. Znajdziemy w nim też narzędzia do optymalizacji dysku, oczyszczania z systemu zbędnych wpisów, kluczy i plików systemowych.



Uwaga:

K7 TotalSecurity dostępny jest wyłącznie w wersji testowej i pozwala na 30 dni darmowego użytkowania.