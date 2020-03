G Data Internet Security to wszechstronna ochrona przed wirusami i hakerami z niezawodnym firewallem. G Data czuwa u Twego boku dla pełnego bezpieczeństwa Twojego komputera i danych. Nasze oprogramowanie zapewnia najlepszą ochronę przed wirusami i trojanami oraz chroni Cię przed atakami hakerów wykorzystując potężną zaporę sieciową



Zawsze aktualne oprogramowanie!

Technologia ClosGap to połączenie wysokiej wydajności i proaktywnej ochrony z zawsze aktualnymi bazami sygnatur.



KORZYŚCI

- Najwyższa wykrywalność przeciwko wirusom dowiedziona w niezależnych testach.

- Najszybsza reakcja na nowo wykryte zagrożenia. Bardzo krótki czas odpowiedzi pomiędzy pierwszym wykryciem szkodnika, a uaktualnieniem baz sygnatur jest często decydujący. - Wynik G Data to 33 minuty!

- Bezpieczne korzystanie z sieci i zakupów online.

- Ochrona bankowości internetowej – chroń swoje pieniądze przed cyberprzestępcami!

- Bezpieczne i komfortowe korzystanie z poczty.

- Antispyware – bezpieczeństwo Twoich prywatnych danych, numerów kont, haseł, loginów.

- Darmowe przejście do najnowszej wersji programu.

- Najwyższa wydajność do gier komputerowych



Funkcje produktu:



Najlepsza ochrona przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci

Dowiedziona wielokrotnie w niezależnych testach w połączeniu z najnowszą technologią sprawia, że nawet nowe wirusy nie mają szans.



Kontrola zachowania

Proaktywne metody detekcji w połączniu z analizą w chmurze stanowią zaporę nie do przejścia dla nieznanych zagrożeń.



Natychmiastowa ochrona Twojej poczty e-mail

Podejrzane wiadomości są skanowane w momencie ich otrzymania pod kątem zawartości.



Aktywna ochrona przed exploitami

Moduł eliminujący luki bezpieczeństwa zainstalowanego oprogramowania – od edytorów tekstowych po dodatki do przeglądarki.



Bezpieczna bankowość i zakupy online

BankGuard 2.0 to opatentowana technologia chroniąca przed wykradzeniem danych dostępowych do usług bankowości elektronicznej. Teraz z dodatkową ochroną przed keyloggerami.



Firewall chroniący przed atakami hakerów

Monitoruje wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące dostarczając tym samym sprawdzonej ochrony przed atakami sieciowymi.



AntiSpam

Powiedz stop reklamom i wiadomościom wykradającym dane dostępowe. Moduł usuwa irytujące wiadomości spam oraz usuwa odnośniki do stron phishingowych rozsyłanych za pomocą wiadomości e-mail.



Kontrola rodzicielska

Upewnij się, że najmłodsi członkowie rodziny nie posiadają dostępu do niepożądanych stron internetowych. Dzięki modułowi kontroli możesz ograniczyć dostęp do konkretnych stron internetowych oraz zarządzać czasem dostępu do komputera.



Polskojęzyczna pomoc techniczna

Nasz dział wsparcia służy pomocą w przypadku nieprzewidzianych problemów technicznych.

Uwaga:

G Data InternetSecurity dostępny jest w wersji próbnej i możemy go testować bez ograniczeń przez 30 dni.