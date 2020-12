FortiClient to darmowa wersja popularnego pakietu Endpoint Protection, który posiada wszystkie najważniejsze narzędzia do ochrony komputera w sieci. Aplikacja zabezpiecza system przed groźnymi i niebezpiecznymi wirusami oraz malware, a także blokuje dostęp do podejrzanych witryn internetowych.



Pakiet posiada zaawansowany system skutecznego wykrywania niebezpiecznych wirusów. Warto dodać, że baza definicji wirusów jest ciągle aktualizowana, ponieważ program automatycznie nawiązuje połączenie i pobiera dane prosto z FortiGuard labs (firmy Fortinet).



W programie znajdziemy też możliwość ustawiania kontroli rodzicielskiej, która oferuje prosty i skuteczny sposób blokowania dostępu do złośliwych i podejrzanych stron internetowych. FortiClient Lite posiada też protokół SSL i IPSec do bezpiecznego nawiązywania połączenia z serwerami VPN. W pakiecie znajduje się też rozbudowany program antywirusowy, posiadający dwa tryby pracy (reaktywny i proaktywny). Za pomocą tych trybów możemy usuwać wszelkie zagrożenia, a nawet skutecznie wykrywać zagrożenia typu zero day.