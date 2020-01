WPS Office (dawniej znany jako Kingsoft Office) to cieszący się coraz większym zainteresowaniem pakiet biurowy. Charakteryzuje go ponadprzeciętna szybkość działania oraz fakt, że jest dostępny za darmo. W skład pakietu wchodzą aplikacje: Presentation będąca narzędziem do tworzenia prezentacji multimedialnych, Writer – edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny Spreadsheets. Warto dodać, że WPS Office obsługuje język polski i wyświetla błędy gramatyczne.

WPS Office oferuje możliwość synchronizacji dokumentów przy użyciu chmury Cloud, dostęp do ogromnej ilości szablonów oraz czcionek, a także kompatybilność z dokumentami Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF oraz OpenOffice. Oprócz tego, możemy szyfrować dokumenty, konwertować je do innych formatów oraz błyskawicznie przenosić nasze projekty do urządzeń mobilnych, w których zainstalowano mobilną wersję WPS Office.

Uwaga:

WPS Office jest dostępny za darmo wyłącznie do użytku osobistego!