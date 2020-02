SoftMaker FreeOffice to bezpłatna wersja popularnego pakietu biurowego - SoftMaker Office. W porównaniu do pakietu w wersji komercyjnej, otrzymamy wyłącznie dostęp do trzech aplikacji – edytora biurowego, arkusza i narzędzia do tworzenia prezentacji. SoftMaker FreeOffice cieszy się co raz większą popularnością. Na szczególną uwagę zasługuje przyjazny interfejs w każdej aplikacji, prostota w obsłudze oraz co najważniejsze – wsparcie dla wszystkich najpopularniejszych i najważniejszych formatów biurowych – DOC, DOT, DOCX, DOTm, ODT, RTF, PPT, PPS, PPTX, POTX, PSW itd. Istnieje również możliwość utworzenia i zainstalowania pakietu na zewnętrznym urządzeniu USB.





SoftMaker FreeOffice składa się z następujących komponentów:



TextMaker – darmowy, solidny i niezawodny edytor tekstowy, zawierający wszystkie najważniejsze funkcje i narzędzia. Stanowi godną konkurencję dla Microsoft Word. Jest prosty w obsłudze, umożliwia tworzenie i modyfikowanie tabel, dodawanie i edytowanie zdjęć, sprawdzanie pisowni w różnych językach, tworzenie formatu PDF z edytowanego dokumentu, drukowanie i formatowanie tekstu. Oprócz tego pozwala na dodawanie komentarzy do modyfikowanego tekstu, a także tworzenie bibliografii, niezwykle przydatnej dla studentów i pisarzy różnych artykułów.



PlanMaker – to rozbudowany i przyjazny w obsłudze arkusz kalkulacyjny, wzorowany na popularnym Excelu. Charakteryzuje się szybkością i prostotą w obsłudze i zaawansowanych możliwości prezentowania utworzonych projektów i wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. Posiada kompleksowe funkcje obliczeniowe, tworzy bazy danych i przeprowadza analizę poszczególnych danych. Usprawnia pracę z arkuszami, czyli podkreśla składnie lub formatuje tekst.



SoftMaker Presentations - to doskonałe oprogramowanie do tworzenia prezentacji i demonstracji, w celach edukacyjnych lub do pracy. Pozwala tworzyć zaawansowane pokazy slajdów. Funkcjonalnością przypomina PowerPointa, ale dodatkowo wyróżnia go łatwiejszy dostęp do poszczególnych funkcji, za pomocą których stworzymy własną prezentację.

Pakiet SoftMaker FreeOffice dostępny jest zupełnie za darmo, ale wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie producenta.