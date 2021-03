SSuite OmegaOffice HD+ to bezpłatny pakiet biurowy przeznaczony dla zwykłych i bardziej wymagających użytkowników. Stanowi idealną alternatywę dla obecnie najpopularniejszego pakietu biurowego Microsoft Office. Znajdziemy w nim nie tylko edytor do pisania tekstów i arkusz kalkulacyjny, ale również inne niezbędne aplikacje do edycji zdjęć i wbudowaną przeglądarkę internetową.



Wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu biurowego charakteryzują się intuicyjnym i przejrzystym interfejsem użytkownika. Warto również wspomnieć o strukturze głównego menu i poszczególnych opcji znajdujących się w owych aplikacjach. Zostały one powiększone i przystosowane do nowoczesnych monitorów Full HD, dzięki temu są bardziej widoczne i czytelne dla użytkowników.



W pakiecie OmegaOffice HD+ znajdziemy między innymi edytor tekstu WordGraph, który oprócz standardowych narzędzi do pisania posiada również obsługę niemal wszystkich najważniejszych plików tekstowych i dokumentów. Umożliwia tworzenie dokumentów w formacie PDF oraz obsługuje również polską czcionkę! W edytorze WordGraph możemy też tworzyć prezentacje jak w PowerPoint i następnie nasz gotowy projekt można przeglądać w programie graficznym lub przeglądarce NetSurfer. Oprócz tego OmegaOffice HD+ został wyposażony w arkusz kalkulacyjny Accel SpreadSheet, który posiada niemal wszystkie najważniejsze funkcje do tworzenia wykresów itp.



W skład pakietu wchodzi również wbudowana przeglądarka NetSurfer HD, czytelny edytor grafiki EZPhoto HD oraz kalendarz (Year Planner), w którym można wpisywać swoje plany na przyszłość, a także może przypominać o nadchodzących wydarzeniach. Ponadto znajdziemy w nim narzędzie wspomagające drukowanie tekstu i zdjęć (Printing Envelope Adresses), książkę adresową i przydatny organizer.