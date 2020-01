to bezpłatny i wielofunkcyjny pakiet biurowy, który jest w pełni kompatybilny z innymi programami biurowymi wielu producentów (np z Microsoft Office).

Pakiet powstał po tym jak firma Oracle przejęła Sun Microsystems (Sun), dotychczasowego zwierzchnika i sponsora oprogramowania OpenOffice.org.

W skład pakietu wchodzą następujące programy:

(Dokument Tekstowy) – edytor tekstu, wzorowany na Microsoft Word. Posiada niemal identyczne funkcje i zastosowania. Idealnie nadaje się do szybkiego napisania listu lub nawet całej książki z tabelami, ilustracjami i bibliografią.(Arkusz kalkulacyjny) – znakomity arkusz do porównywania danych, przeprowadzania analizy i tworzenia wykresów. W pełni zintegrowany system pomocy wspomaga tworzenie skomplikowanych formuł.(Prezentacje) – przydatny program tworzenia efektywnych prezentacji multimedialnych.(Rysunek) – edytor graficzny do tworzenia wykresów i rysunków od zera. Proste narzędzie przeznaczone zarówno dla początkujących użytkowników i zaawansowanych grafików.– narzędzie do tworzenia bazy danych.(Math) – proste narzędzie do obliczania formuł, czyli równań i zapisów matematycznych. Idealne narzędzie do obliczania działań w dziedzinie matematyki, chemii czy nawet fizyki.Uwaga:W naszej bazie plików dostępna jest również wersja przenośna LibreOffice Portable