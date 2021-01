Asystent Kancelaria Prawnicza to program do prowadzenia kancelarii prawniczej, np. radców prawnych, adwokackiej itp. W programie możemy przechowywać informacje o klientach, zleceniach, sprawach oraz korespondencji przychodzącej i wychodzącej.



Dzięki modułowi planowania zadań możemy planować spotkania, dodawać różne przypomnienia o ważnych wydarzeniach i terminach itd. W ramach każdej sprawy możemy dodawać załączniki lub zdjęcia (np. skany dokumentów), prowadzić historię czynności związanych ze sprawą, czy też prowadzić finanse danej sprawy. Asystent posiada również moduł książki korespondencji, który zintegrowany jest z poprzednimi modułami i automatycznie przydziela korespondencje pod określone sprawy (np. na podstawie sygnatury akt).



Asystent Kancelaria Prawnicza to narzędzie dzięki któremu prowadzenie kancelarii jest prostsze i bezpieczniejsze.