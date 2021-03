eMule jest klientem sieci peer-to-peer ed2k, rozwijanym na zasadach Open Source. Stanowi alternatywę dla oryginalnego klienta sieci, eDonkey2000.



Łączenie się klientów polega na podłączaniu się do jednego z serwerów. Aplikacja idealnie nadaje się do wyszukiwania gier, programów, filmów czy muzyki. eMule jest jednym z największych i najbardziej godnym zaufania klientem P2P na świecie. Dzięki polityce OpenSource, wielu programistów jest w stanie przyczynić się do jego rozwoju, czyniąc sieć bardziej wydajną z każdą nową wersją.



Uwaga!

Wersja 0.50a to ostatnie, oficjalne wydanie programu, stworzone przez grupę Emule-Project. Kolejne wersje oprogramowania eMule (0.60x i nowsze), są rozwijane przez społeczność . Dostosowują jego działanie pod najnowsze systemy, rozszerzają jego funkcjonalność oraz wnoszą nowe poprawki.



Lista wybranych możliwości programu.

* Klienci używają kilku sieci, aby utworzyć jedną godną zaufania sieć. (ED2K, Source Exchange, Kad)

* Kolejka eMule i system kredytów powodują że każdy dostanie plik który wybrał, poprzez promowanie tych którzy udostępniają pliki w sieci.

* eMule jest całkowicie darmowy. eMule jest też wolny od programów Adware, Spyware itp. Robimy to dla przyjemności i wiedzy, nie dla pieniędzy.

* Każdy plik jest sprawdzany podczas pobierania, aby pobrane pliki były wolne od błędów.

* Intelligent Control Corruption przyspiesza korygowanie uszkodzonych części plików.

* Automatyczne priorytety i zarządzanie źródłami pozwalają Ci na rozpoczęcie wielu pobierań bez konieczności ich monitorowania.

* Funkcja Preview pozwala na oglądanie filmów i archiwów zanim są całkowicie pobrane. Do podglądu filmów polecamy klienta Video Lan.

* Funkcje Webservices i Webserver pozwalają na szybki dostęp do i z internetu.

* Możesz utworzyć kategorie dla pobranych plików, by móc organizować je w grupy.

* Aby znaleźć plik który chcesz, eMule oferuje szeroki zasięg możliwości szukania, takich jak: Serwery (Local i Global), oparte o www (Jigle i Filedonkey) i Kad (jeszcze testowany).

* eMule pozwala też na użycie bardzo złożonego szukania Boolean tak aby szukanie zyskało na elastyczności.

* System znajomych oraz wiadomości pozwala na wysłanie powiadomień do innych Klientów oraz dodawanie Klientów jako znajomych. Lista znajomych pozwala określić kto aktualnie jest online.

* Dzięki wbudowanemu klientowi IRC, możesz rozmawiać z innymi użytkownikami i rozmówcami z całego świata.