AirDC++ jest to klient sieci Direct Connect, za pomocą którego nawiążemy połączenie z tak zwanymi hubami, w celu pobierania różnego rodzaju danych - dokumenty, muzykę, filmy itp.

Często tego typu aplikacje mogą służyć do wymiany plików w sieciach lokalnych. AirDC++ to zmodyfikowana wersja programu DC++, zawierająca więcej różnych opcji i narzędzi wspomagających pobieranie i zarządzanie serwerami (tzw. Hubami).

AirDC++ obsługuje protokół IPv6. Posiada prosty kreator konfiguracyjny, a także umożliwia dodawanie własnych danych do wyszukiwania.