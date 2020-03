ToDoList to niezwykle przydatny i zarazem bezpłatny menadżer osobisty do zarządzania zadaniami i zaawansowanymi projektami. Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników, którzy mają wiele różnych spraw do zrealizowania.

Oferuje możliwość tworzenia listy zadań do wykonania, które możemy oznaczać odpowiednim kolorem, a także nadawać im różne priorytety. ToDoList to idealne rozwiązanie do tworzenia i zarządzania różnymi projektami w szkole lub pracy (na przykład dla projektów związanych z branżą IT).

ToDoList zapewnia natywną obsługę formatu XML oraz umożliwia eksportowanie bazy danych do formatu CSV itp. Warto zaznaczyć, że aplikacja umożliwia tworzenie i dostosowywanie dowolnej liczby zadań, a także pozwala oszacować czas potrzebny do zrealizowania zadania, podzadania lub całego projektu. Istnieje też możliwość formatowania tekstu i dodawania adnotacji i komentarzy oraz zmiany rozmiaru czcionki i koloru.