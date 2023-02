SilentNotes to aplikacja pełniąca funkcję organizera, za pomocą której możemy tworzyć notatki i bezpiecznie je przechowywać na różnych urządzeniach.

SilentNotes pozwoli nam tworzyć notatki i inne istotne dla nas teksty, które uszanują naszą prywatność. Umożliwi również synchronizowanie utworzonych notatek - szyfrując je pomiędzy różnymi urządzeniami mobilnymi i desktopowymi.

SilentNotes zapisuje wszystkie notatki w wygodnym dla użytkownika edytorze WYSIWYG z podstawowym formatowaniem - takim jak nagłówki i listy.

Notatki możemy tworzyć gdziekolwiek jesteśmy. Wystarczy rozpocząć pisanie tekstu na telefonie z Androidem, a następnie dokończyc notatkę na swoim komputerze w domu.

Organizer pozwoli nam również tworzyć listy rzeczy do zrobienia. W ten sposób możemy wygodnie śledzić wszystkie przyszłe zadania do zrealizowania. Każda notatka może być opatrzona tagami. Wszystkie dostępne tagi są wymienione w przeglądzie i można ich używać do filtrowania notatek.

Synchronizacja z chmurą odbywa się wyłącznie za pomocą szyfrowania end-to-end. Notatki mogą być hostowane samodzielnie w wybranym przez nas magazynie online, co umożliwia synchronizację ich między urządzeniami i zapewnia łatwą kopię zapasową. Obecnie obsługiwane są protokoły FTP, Dropbox, Dysk Google itp.