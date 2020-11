Nimbus Note

to darmowe oprogramowanie do tworzenia notatek oraz listy zadań do wykonania. Oprócz tego, aplikacja może posłużyć jako narzędzie do przechwytywania i zapisywania informacji, zdjęć oraz innych materiałów umieszczonych na stronach internetowych.

Utworzone notatki lub przechwycone materiały możemy synchronizować pomiędzy urządzeniami oraz udostępniać je znajomym.