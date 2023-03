Organizer notatek wyświetlany w formie struktury drzewa (tree strukturę) dla systemu Windows. Możemy w nim zarządzać wszystkimi własnymi utworzonymi notatkami, wszelkimi informacjami, stronami internetowymi, adresami URL czy nawet hasłami dostępowymi.

Obsługuje zwykły tekst, sformatowany tekst oraz strony internetowe, tabele załączniki a także wspiera zewnętrzne wtyczki rozszerzające funkcjonalność organizera wtyczek do rozszerzenia funkcji. W każdej chwili możesz natychmiast zapisać ważne informacje w formie karteczek samoprzylepnych. W Aml Pages możemy przechowywać wszystkie informacje w swojej bazie danych: teksty, obrazy, zrzuty ekranu, pliki, adresy URL itp. Co więcej, możesz przechowywać zarówno linki do samych plików, jak i plików.

Oferuje też ochronę hasłem, integrację z Dropbox, Evernote i LeaderTask oraz eksport do formatu CHM i OPML.