Advanced Diary to nic innego jak cyfrowy pamiętnik, w którym możemy zapisywać wszystkie swoje przemyślenia. Niewątpliwą jego przewagą nad tradycyjnym odpowiednikiem jest możliwość dostępu do swoich notatek praktycznie z każdego miejsca na ziemi, bowiem Advanced Diary umożliwia wysyłanie ich do sieci.

Nie mogło oczywiście zabraknąć odpowiednich zabezpieczeń, stąd też wszystkie zapiski mogą zostać zabezpieczone hasłem. Produkt posiada czytelny a jednocześnie modyfikowalny interfejs użytkownika. Jego wygląd szybko zmienimy za pomocą udostępnionych schematów kolorystycznych czy trybów wykorzystujących interfejs wstążkowy czy tradycyjny.

Lwią częścią aplikacji jest pole edycji oraz zestaw podstawowych narzędzi do redagowania tekstu wliczając w to czcionki, kolumny, obrazki, linki czy symbole. Nic również nie stoi na przeszkodzie by dołączyć tabele wraz z możliwością łączenia poszczególnych komórek czy kolumn.

Co ciekawe, Advanced Diary wyposażono również w moduł pamiętnika multimedialnego czyli funkcji umożliwiającej nagrywanie swoich refleksji. Sterowanie programem może odbywać się również przy użyciu skrótów klawiaturowych.

Narzędzie dostępne jest w 30-dniowej wersji testowej.