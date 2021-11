SterJo Key Finder to bezpłatny program do odzyskiwania kluczy i numerów seryjnych różnych programów zainstalowanych na dysku twardym. Za jego pomocą możemy odzyskać zagubione klucze, zaledwie w kilka sekund. Po odzyskaniu niezbędnych danych produktu, możemy eksportować numery seryjne i klucze produktu do pliku tekstowego, z którego będziemy mogli korzystac podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Korzystając z programu SterJo Key Finder możemy odzyskać klucze do samego systemu Windows, a także do innych aplikacji, takich jak: Microsoft Office, WinZip, Corel Draw, CyberLink PowerDVD, Nero, VMware Workstation, TechSmith Camtasia Studio, AutoCAD i wiele innych.

Na stronie producenta znajdziemy pełną liste obsługiwaną przez program SterJo Key Finder.