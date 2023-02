Stellar Data Recovery Free

to łatwe w użyciu oprogramowanie do odzyskiwania danych DIY Windows do odzyskiwania utraconych i usuniętych dokumentów, wiadomości e-mail, zarchiwizowanych folderów, zdjęć, filmów, audio itp. ze wszystkich rodzajów nośników pamięci, w tym nowoczesnych dysków twardych 4K.

Odzyskuje utracone i usunięte Word, Excel, PowerPoint, PDF, e-maile, zdjęcia, filmy, audio, skompresowane foldery i więcej z pulpitu Windows, laptopa i zewnętrznej pamięci masowej.

Oprogramowanie odzyskuje dane ze wszystkich typów nośników pamięci masowej Windows, w tym dysków twardych, dysków SSD, kart SD, dysków flash USB, dysków fizycznych i innych nośników pamięci.

Oprogramowanie przynosi zupełnie nową opcję skanowania dysków fizycznych w celu odzyskania maksymalnej ilości możliwych do odzyskania danych. Ta funkcja w połączeniu z zaawansowanym silnikiem skanowania skutecznie skanuje dysk fizyczny w trybie RAW i odzyskuje utracone dane w wielu scenariuszach utraty danych, takich jak przypadkowe usunięcie, formatowanie, uszkodzenie danych / dysku, itp.

Łatwo odzyskuje dane z zaszyfrowanych BitLockerem dysków lub woluminów dysków. Oprogramowanie pozwala użytkownikom wybrać zaszyfrowany dysk/wolumin i uruchomić albo "Szybkie" lub "Głębokie" skanowanie, aby odzyskać utracone dane. Po rozpoczęciu skanowania, oprogramowanie wyświetla monit o wprowadzenie hasła BitLocker, aby kontynuować.

Funkcja "Deep Scan" dokładnie skanuje każdy dysku i odzyskuje pliki z niego. Chociaż proces ten wymaga czasu, to wydobywa każdy bit danych do odzyskania i wyświetla je na ekranie podglądu.

Oprogramowanie Stellar Data Recovery oferuje obsługę dwóch monitorów, zapewniając użytkownikom komfort pracy na dwóch ekranach jednocześnie bez konieczności minimalizowania lub przełączania się między oknami. Ta funkcja sprawia, że odzyskiwanie danych jest łatwe, podczas gdy ty zajmujesz się wieloma zadaniami jednocześnie.

Uwaga:

Wersja darmowa umożliwia odzyskiwanie maksymalnie 1GB danych.