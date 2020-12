Wise Data Recovery to bezpłatne narzędzie do odzyskiwania utraconych danych na komputerze. Aplikacja charakteryzuje się prostotą w obsłudze i szybkością działania podczas wyszukiwania oraz odzyskiwania różnych plików.



Po uruchomieniu programu należy wybrać jedną z wielu aktywnych partycji dysku twardego lub innego nośnika i rozpocząć proces wyszukiwania. Po dłuższej chwili otrzymamy pełną listę z wynikami, z której możemy odczytać pełne nazwy plików do odzyskania, ich rozmiar i katalog domyślny oraz ostatnią datę modyfikacji.



Warto też wspomnieć o statusie, który w formie odpowiednich kolorów informuje użytkowników o tym, czy dany plik nadaje się do odzyskania. Wise Data Recovery obsługuje nie tylko dyski twarde zamontowane w komputerze, ale również wszystkie inne pamięci masowe podłączane przez złącze USB – karty pamięci, zewnętrzne dyski twarde czy pendrive.



Program pozwala na odzyskiwanie plików multimedialnych (filmy, muzykę), zdjęć, plików archiwalnych czy nawet różnego rodzaju dokumenty. Wise Data Recovery to skuteczny program do przywracania utraconych plików, które zostały wykasowane przez samego użytkownika bądź usunięte w wyniku ataku groźnego wirusa lub awarii dysku twardego.