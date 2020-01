Opis Stellar Data Recovery Technician 9.0

Stellar Data Recovery Technician to narzędzie do odzyskiwania utraconych danych z dysków RAID 0, RAID 5 i RAID 6. Oprogramowanie to kompletne rozwiązanie z zaawansowanymi funkcjami do odzyskiwania plików, zdjęć, filmów, wiadomości e-mail itp. Z dysków twardych Windows, nośników zewnętrznych i macierzy RAID.