Opis Redo Backup and Recovery 2.0.4

Redo Backup and Recovery to łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia i przywracania kopii danych znajdujących się na dysku twardym. Aplikacja rozpowszechniana jest w formie obrazu ISO, który należy nagrać na dowolną płytę CD.



Program Redo Backup and Recovery posiada prosty i przyjazny interfejs użytkownika, w którym znajdziemy szereg przydatnych narzędzi wspomagających nie tylko tworzenie kopii zapasowej, ale również analizowanie i partycjonowanie dysków twardych na komputerze. Dzięki tej aplikacji stworzymy partycje na dowolnym nośniku danych, a także przeanalizujemy wolną i zajętą przestrzeń na dysku.



Redo Backup and Recovery jest bardzo skuteczny podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa naszych danych oraz w podczas odzyskiwania usuniętych plików z nośnika danych. Program charakteryzuje się możliwością przywracania kopii zapasowej wraz ze sterownikami, zachowując przy tym niezbędne pliki konfiguracyjne, za pomocą których uruchomimy system operacyjny. Program obsługuje nie tylko systemy Microsoftu, ale również inne dystrybucje (linux). Oprócz tego znajdziemy w nim też inne przydatne oprogramowania do przeglądania stron, zarządzania plikami i folderami.