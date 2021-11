Recover My Files jest programem do odzyskiwania utraconych plików. Menu programu oferuje cztery metody przeszukiwania dysku. Działanie aplikacji jest całkowicie zautomatyzowane, działanie użytkownika ogranicza się do wybrania formy odzyskiwania.



Program współpracuje z 300 rodzajami plików, potrafi odzyskiwać skasowane e-maile, zdjęcia, muzykę, filmy, dokumenty czy archiwa. Działanie programu nie jest zbyt szybkie za to można uzyskać wysoki procent odzyskanych plików.