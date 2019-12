to kompletne oprogramowanie odzyskujące zarówno proste jak i wysoce skomplikowane hasła z wielu rodzajów plików. Podczas działania wykorzystuje różne metody odczytywania haseł, dzięki czemu ponownie odzyskamy dostęp m. in. do dokumentów Word, Access, Outlook, Firefox, Internet Explorer i wielu innych.

Cały proces przywracania hasła odbywa się za pośrednictwem przyjaznego kreatora. Aplikacja oferuje możliwość zastosowania predefiniowanego schematu ataku lub też samodzielnie możemy stworzyć własny. Co więcej, funkcjonalność aplikacji nie ogranicza się wyłącznie do plików, ale również z powodzeniem program poradzi sobie podczas odzyskiwania haseł do stron internetowych czy zabezpieczonych nośników USB (np. dyski zewnętrzne HDD).

Passware Kit odzyskuje hasła do różnych programów i systemów operacyjnych. Wśród nich warto wymienić Windows, OS X, Word, Exel, Outlook, Outlook Express, Exchange, QuickBooks, Acces, FileMaker, WinZip, PKZip, Zip, WinRARSQL, Network Connections, PowerPoint, OneNote, BestCrypt, VBA Visual Basic modules, 1-2-3, Internet Explorer, Acrobat, EFS - Encrypted File System, Lotus WordPro, Lotus Organizer, Lotus Notes, Lotus 1-2-3,, Backup, Quattro Pro, Paratox, MYOB, Project, ACT, Money, Mail, Schedule+, WordPPro i WordPerfect.

Program Passware Kit Forensic zawiera dodatkowo możliwość odzyskiwania haseł z urządzeń mobilnych.