Hetman Uneraser to rozbudowane narzędzie przeznaczone do odzyskiwania danych. Z jego pomocą możemy przywrócić wszystkie rodzaje plików, które zostały usunięte w wyniku awarii nośnika danych lub celowo wykasowane przez użytkownika. Hetman Uneraser przywraca dane z następujących systemów plików: FAT16, FAT32, NTFS i NTFS5.



Działanie programu jest banalnie proste. Po jego uruchomieniu zaznaczamy odpowiednie partycje na dostępnym nośniku danych. Następnie wybieramy jeden z dwóch dostępnych trybów skanowania oraz rodzaje plików, które zamierzamy odzyskać. Wśród nich do wyboru mamy pliki multimedialne, graficzne, archiwalne oraz w różnej postaci dokumenty.



Po zakończeniu procesu wyszukiwania, możemy brakujące dane zapisać na dysku twardym, nagrać na płytę CD/DVD, stworzyć w formacie ISO lub przesłać do serwera FTP. Hetman Uneraser doskonale radzi sobie z odzyskiwaniem danych po sformatowanej partycji oraz opróżnionego kosza systemowego przez użytkownika.