Hetman NTFS Recovery to aplikacja przeznaczona do odzyskiwania danych ze zdrowych, uszkodzonych dysków twardych oraz nośników sformatowanych do systemu plików NTFS. Program obsługuje zarówno dyski przeznaczone do laptopów jak i do PC włączając SSD.

Ważne jest, że wsparciem objęte są również systemy operacyjne, które opierają się jedynie na FAT. Narzędzie okaże się pomocne, gdy nasz komputer padnie ofiarą wirusa, który wymaże cenne dane.

Dzięki innowacyjnym algorytmom odzyskiwania, program przywróci również utracone foldery także w sytuacjach, gdy system nie rozpoznaje litery dysku. Oprogramowanie charakteryzuje to, że analizie poddawana jest zarówna warstwa systemu plików jaki całej zawartości magazynu danych. Tuż przed operacją przywracania, użytkownik może wybrać z listy plików te pozycje, które go interesują.