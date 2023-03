Opis DiskInternals Office Recovery 5.12

DiskInternals Office Recovery to program do odzyskiwania usuniętych dokumentów z Pakietu Office. Program potrafi odzyskać pliki nawet po awarii dysku twardego. Narzędzie skanuje całą powierzchnię dysku w celu zlokalizowania wszystkich dokumentów Microsoft Office, które nadal istnieją. W celu znalezienia dokumentów, program używa zestawu podpisów, które są charakterystyczne dla typów plików pakietu Office. Systemu plików jest skanowany w celu pobrania ich nazwy. Wyniki przeszukiwania dysku są pokazywane są za pomocą pełnej listy wszystkich dokumentów pakietu Office, które są na dysku i są jeszcze możliwe do odzyskania.



Pozostałe funkcje to:

- Zainstalowanie Microsoft Office nie jest konieczne.

- Zainstalowanie StartOffice czy OpenOffice nie jest konieczne.

- Można odzyskać dokumentów utworzonych przy użyciu programu Microsoft Office 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007,

- Można odzyskać dokumenty utworzone z StartOffice, OpenOffice OpenOffice 1.x oraz 2.x,

- Obsługiwane systemy plików: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS (NT 4), NTFS5 (2000, XP), ISO9660, UDF, Linux ext2, ext3 ,

- Odzyskane pliki mogą być nagrane na nośnik CD lub DVD lub wyeksportowane na serwer FTP,